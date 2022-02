Un contest fotografico per San Valentino: l'iniziativa lanciata dal comune di Cengio

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, il comune di Cengio organizza un concorso fotografico per celebrare l’amore in ogni sua forma ed espressione.

Queste le regole di ingaggio: "A partire da lunedì 7 febbraio scattati una foto in cui sia chiaramente visibile e riconoscibile l’installazione temporanea a forma di cuore posizionata nell'aiuola sita nelle vicinanze di piazza Martiri Partigiani ed inviala alla pagina Facebook del comune di Cengio tramite messaggio privato. La foto può anche essere un selfie, collage con foto d’epoca e/o ritratto che trasmetta la magia di uno sguardo, la forza dell’amore in un abbraccio o la dolcezza di un bacio".

Il comune creerà un album dedicato. La prima foto che tra lunedì 7 e domenica 13 febbraio avrà ricevuto il maggior numero di 'reazioni' vincerà un weekend romantico per due persone, messo a disposizione da Autodemolizioni Rinaldi.

Per le modalità di partecipazione consultare il regolamento completo sul sito del comune di Cengio al seguente link CLICCA QUI. L'installazione a forma di cuore verrà smontata dopo San Valentino.