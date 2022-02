San Valentino, Loano si veste di romanticismo per la festa più dolce dell'anno

La città di Loano si prepara a celebrare la festa di San Valentino, protettore degli innamorati.

Si comincia domenica 13 febbraio con il consueto appuntamento “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall'associazione “Artigianalmente”, con il patrocinio dell'assessorato al commercio del Comune di Loano. Dalle 10.30 alle 19 in piazza Massena artigiani professionisti e artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative, oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte, molte delle quali proprio a tema San Valentino. Un'occasione per fare shopping, ma anche per trovare il giusto dono per il proprio innamorato o la propria innamorata.

“Grazie alla collaborazione con le categorie – aggiungono il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore al turismo Enrica Rocca – i ristoranti della città hanno predisposto specifici menu ricchi di tante golosità, per regalare alle coppie non solo un momento di romanticismo e intimità, ma anche una coccola speciale per i loro palati. Inoltre, le vetrine dei negozi si 'vestiranno' a tema con tutti i simboli della festa degli innamorati”.