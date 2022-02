Incendio all'interno di un'abitazione di Altare: in fiamme due stanze, un ferito al Santa Corona

Paura nella serata odierna ad Altare per un incendio divampato all'interno di un'abitazione in via Montenotte.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti domando le fiamme che, probabilmente generate da un problema al camino, hanno avvolto cucina e salotto della casa. Sul posto è giunto anche il personale sanitario (Croce Bianca di Carcare) per soccorrere una persona ferita, che successivamente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.