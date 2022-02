Come sfruttare le shopper personalizzate per promuovere il proprio marchio

La promozione del marchio è un aspetto particolarmente importante per il successo di un’attività commerciale, a prescindere dal segmento di mercato all’interno del quale opera. Le strategie promozionali, ad oggi, vengono implementate tramite canali differenziati, con una sostanziale preferenza per quelli digitali (siti web, social network, applicazioni per cellulari e simili); ciò nonostante, le aziende hanno a disposizione anche strumenti meno ‘tecnologici’, ma altrettanto efficaci, per aumentare la visibilità e la notorietà del proprio brand, oltre a rafforzarne l’identità visiva.

Al di fuori dei canali digitali, infatti, è possibile adottare svariate soluzioni finalizzate alla promozione del marchio; tra queste vi sono la distribuzione di gadget ‘brandizzati’ oppure l’utilizzo di buste e sacchetti personalizzati. Questi ultimi, in particolare, rappresentano una soluzione pratica, funzionale e low cost a supporto di strategie di marketing più ampie. Di seguito, vediamo come un accessorio di questo tipo può contribuire a migliorare la visibilità del marchio, attirando potenziali nuovi clienti.

Come scegliere la shopper ‘giusta’

Per fare in modo che una busta personalizzata sia effettivamente utile alla promozione del marchio è necessario che possieda alcune caratteristiche ben precise. Anzitutto, deve essere adatta al prodotto o alla merce che dovrà contenere: se si tratta di prodotti alimentari, ad esempio, il materiale (carta o plastica) dovrà essere conforme al trasporto degli alimenti; se, invece, si tratta di articoli pesanti o delicati (profumi, cosmetici), è bene che sia abbastanza robusta. In aggiunta, il formato e le dimensioni devono essere congruenti con ciò che la busta conterrà; basti pensare ai negozi di abbigliamento che dispongono di buste e shopper di misure diverse per i capi di vestiario, le scarpe e gli accessori. È importante che anche il manico, di carta o di corda, sia saldo e robusto, per evitare inconvenienti durante il trasporto e per far sì che la shopper venga utilizzata in più occasioni nel corso del tempo.

Più in generale, poiché la busta (o il sacchetto) fa parte del packaging del prodotto, è bene optare per prodotti di buona qualità, meglio se durevoli e riutilizzabili: ciò migliora l’immagine e la reputazione del brand agli occhi del cliente ma anche degli osservatori esterni.

Pertanto, scegliere la shopper ‘giusta’ è meno semplice e banale di quanto si possa pensare; il consiglio, quindi, è di affidarsi a professionisti del settore come mistershopper.it, così da avere un supporto specializzato mediante il quale individuare agevolmente la soluzione più adatta alle proprie esigenze e quelle della propria attività.

Come le shopper personalizzate possono promuovere un brand

La personalizzazione, per risultare davvero funzionale, deve anzitutto essere ben visibile (meglio, quindi, che sia presente su entrambi i lati della busta) ma non troppo grande; l’ideale, da questo punto di vista, è optare per una stampa che risulti ben proporzionata rispetto alle dimensioni della shopper. Al contempo, il logo deve essere riprodotto in maniera nitida, senza sbavature; in altre parole, anche la qualità grafica della personalizzazione contribuisce a quella complessiva dell’accessorio. Questi aspetti sono di particolare importanza per esaltare le potenzialità promozionali dell’oggetto.

La funzione primaria di una shopper personalizzata è quella di consolidare l’identità visiva del marchio, ossia rendere quest’ultimo sempre più riconoscibile. Ciò avviene soprattutto grazie alla visibilità che hanno le borse per lo shopping, specie al di fuori del negozio o di altri punti vendita fisici. In tal caso, una borsa personalizzata assolve una funzione non diversa da quella di un cartellone pubblicitario ambulante che espone il brand alla vista di un numero considerevole di potenziali clienti. In aggiunta, va tenuto conto - come detto - che la bag fa parte del packaging del prodotto; di conseguenza, una busta di qualità eleva il livello della customer care.