Nucleare, Cingolani: "In futuro valutare la quarta generazione"

Il ministro, più volte criticato per la sua apertura all’ipotesi dell’utilizzo del nucleare, ha precisato: “In Italia ci sono stati due referendum che dicono che il nucleare non si può fare, questa è la legge e va rispettata. Tuttavia, credo che in futuro dovremo valutare anche altre ipotesi, che non significa il nucleare come in Francia, ma esistono tecnologie, già utilizzate per le rompighiaccio o per le portaerei che utilizzano motori nucleari attraverso generatori piccolo-modulari”.