Albenga, la farmacia comunale di via Don Isola aderisce alla XXII Giornata di Raccolta del Farmaco

La farmacia comunale di via Don Isola aderisce alla XXII Giornata di Raccolta del Farmaco.

La Giornata del Farmaco è nata nel 2000 e, da allora, ogni anno i cittadini hanno la possibilità di acquistare dei farmaci e donarli agli enti caritativi del territorio. Ad Albenga in particolare la raccolta sarà destinata alla Caritas Parrocchia del Sacro Cuore di via Trieste. Quest'anno la Raccolta durerà da martedì 8 a lunedì 14 febbraio 2022.

I farmacisti, anche in base alle indicazioni ricevute dagli enti, potranno indirizzare i clienti, suggerendo le categorie di farmaci da banco di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.

Nel corso degli anni, la progressiva crescita quantitativa dei farmaci raccolti ha permesso a Banco Farmaceutico di dare una risposta più adeguata e puntuale al bisogno farmaceutico degli enti caritativi, arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti “da banco”: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

Afferma Martina Isoleri consigliere delegato alle farmacie comunali e alle associazioni di volontariato: “Siamo molto felici di poter portare questa iniziativa nella nostra farmacia comunale. Purtroppo molte persone vivono un momento di difficoltà economica e spesso rinunciano anche ad acquistare i medicinali da banco per sé e per i propri familiari. Il Covid, inoltre, ha peggiorato le condizioni economiche e sociali anche sul territorio. Per questo ci tendo ad invitare tutti i cittadini che hanno la possibilità di farlo a donare un farmaco che sarà devoluto alla Caritas della Parrocchia del Sacro Cuore. Un piccolo gesto che, però, può portare un grande aiuto. Ringrazio i dipendenti della farmacia comunale di via Don Isola per la loro disponibilità e per il lavoro costantemente svolto”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Non tutti farmaci vengono risarciti dal sistema nazionale, alcuni medicinali, pur fondamentali sono a pagamento. Per questo è importante dare una mano a chi non ha la possibilità di acquistarli, specie in questo momento in cui il Covid ha aggravato la situazione economica di molte persone e famiglie”.