Vaccini, Assessore Berrino: "Sputnik riconosciuto finalmente dal Governo. Boccato d'ossigeno per il comparto turistico ligure"

"Finalmente il Governo si è deciso a riconoscere come valido in Italia, per ottenere il green pass, anche il vaccino russo Sputnik: ciò porterà una fondamentale boccata d'ossigeno al comparto turistico nazionale e ligure in particolare. In Liguria, infatti, i turisti russi prima del Covid rappresentavano un'importante fetta di mercato con oltre 200 mila presenze registrate nelle nostre strutture ricettive nel 2019: li invitiamo a tornare a passare le vacanze da noi, troveranno strutture ancora più belle". Lo afferma Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo di Fratelli d'Italia, che ricorda anche "le tante iniziative pro Sputnik del mio partito fatte in questi mesi come la recente interrogazione parlamentare".