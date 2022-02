Albenga, adeguamento dei ponti di Viale Che Guevara e sullo svincolo per il Villaggio Iris: approvati i progetti

Adeguamento dei ponti di Viale Che Guevara e sullo svincolo per il Villaggio Iris, questi i nuovi progetti che il Comune ha predisposto e che candiderà ai bandi (regionali, statali ed europei) che usciranno nei prossimi mesi.

È stato approvato, infatti, con delibera di Giunta n.14 del 20 gennaio 2022 il progetto di fattibilità tecnico/economica redatto dall'ingegner Matteo Raimondo relativo all’ampliamento dello svincolo della strada d’accesso al Villaggio Iris che permetterà al Comune ingauno di accedere al bando infrastrutture della Regione Liguria richiedendo il contributo di 130mila euro per realizzare l’opera.

"L’intervento – spiega il vicesindaco Passino – prevede l’ampliamento dell’area di manovra nei due sensi di marcia, favorendo l’ingresso e l’uscita, anche contemporaneamente, dei mezzi. Avevamo il progetto pronto e candidandolo al bando infrastrutture della Regione Liguria contiamo di riuscire ad ottenere il finanziamento necessario a realizzare questa che è un’opera di fondamentale importanza anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale andando così a risolvere un annoso problema segnalato dai residenti e non solo".

Aggiunge l'assessore alla Polizia Locale, Mauro Vannucci: "Nel corso degli anni numerosi sono stati gli incidenti stradali verificatisi proprio nei pressi dello svincolo del Villaggio Iris. Si tratta di una zona oggettivamente pericolosa nella quale da decenni si attende un intervento necessario per risolvere in maniera definitiva il problema. Grazie all’ampliamento dello svincolo andremo ad incidere positivamente sulla sicurezza stradale del traffico veicolare della zona. Sono allo studio anche altri interventi di sicurezza stradale su tutto il territorio urbano".

Con Delibera di Giunta n.26 del 3 febbraio, inoltre, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dei ponti stradali in viale Che Guevara per l’attraversamento del rio Antognano e del rio Carenda, redatto dallo Studio Tecnico GOSO, per l’importo di 550mila euro.

L’intervento prevede la messa in sicurezza di ponti stradali, la cui struttura si presenta, soprattutto sul lato verso il mare, fortemente intaccata dall’azione disgregante dovuta all’atmosfera salina e mancante di impermeabilizzazione e di sistemi di regimazione delle acque.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Una buona Amministrazione guarda al presente e deve avere anche una visione futura della città. Le progettazioni, soprattutto in questo momento che vede la pubblicazione di molti bandi, è strumento essenziale per intercettare i fondi messi a disposizione per realizzare molte opere di importanza fondamentale per il territorio".