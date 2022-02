Borgio Verezzi ottiene il finanziamento per intervento movimenti franosi, l’Amministrazione: “Esempio di attenzione al territorio”

“In tempi davvero complicati per tutti, dove quotidianamente siamo chiamati ad affrontare criticità e continue sfide per il territorio, le buone notizie e gli esempi positivi ci aiutano a gestire bene il presente e a preparare con fiducia il futuro”. È l’esordio della nota stampa dell’Amministrazione di Borgio Verezzi, guidata da Renato Dacquino.

“Torniamo a 7 mesi fa, quando agli inizi del mese di luglio 2021 sui giornali era uscito l'articolo: ‘Sopralluogo dell'assessore Giampedrone a Borgio Verezzi, Vaccarezza evidenzia la grande attenzione verso il territorio. Motivo dell'incontro una frana che interessa la zona di via Valle’. L'occasione era stata una due giorni di sopralluoghi dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone in visita nella provincia di Savona, con tappa iniziale proprio a Borgio Verezzi. All'incontro era presente anche Angelo Vaccarezza, capogruppo di ‘Cambiamo!’ in Regione. L'Amministrazione comunale aveva a suo tempo richiesto il supporto regionale per risolvere le criticità della zona intorno a via Valle, interessata da una frana che negli anni, pur continuamente monitorata, necessitava di un intervento risolutivo al fine di risolvere i problemi di viabilità”.

“Durante l'incontro – si legge nella nota - erano stati evidenziati dall'Amministrazione anche ulteriori interventi prioritari per Borgio Verezzi, come la passeggiata a mare e il progetto di pulizia del torrente Bottassano. Per il primo dei due interventi l'Amministrazione, insieme alla Regione, è al lavoro; per la pulizia del torrente si è invece intervenuti poche settimane fa”.

“Le visite delle autorità regionali sul territorio sono importantissime per le nostre piccole grandi realtà, dimostrano attenzione e soprattutto voglia di risolvere concretamente i problemi, migliorando il territorio. Ieri – continua - a circa 7 mesi da quel giorno, c'è stato l'annuncio da parte della Presidenza Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile): emanato il decreto del Commissario delegato al Piano degli interventi più urgenti, con approvazione e finanziamento del nostro intervento sul movimento franoso. Una importante notiza per tutti noi”.

“Ecco i dettagli del contributo assegnato: ‘Comune di Borgio Verezzi, località Bottassano, categoria: movimenti franosi. Descrizione del danno: aggravamento del moto franoso che interessa con il materiale detritico il sedime stradale comunale di Via Bottassano, sono presenti fenomeni erosivi connessi con rilasci sulle scarpate acclivi al contorno’. L'intervento approvato prevede le seguenti azioni: consolidamento con riprofilatura scarpata in frana, opere di sostegno connesse coadiuvate da palificazioni e tirantature, regimazioni delle acque superficiali, reti metalliche in aderenza armate e chiodate. Il costo dell'intervento finanziato e aggiornato è di 395.700 euro”.

“Un lavoro atteso e importante per la nostra comunità – spiegano - Per comprenderne la portata, basta pensare all'area, alle attività e alle persone che ne trarranno benefici: la zona artigianale, le case in zona, la strada che comunica con varie abitazioni nell'entroterra, il sottostante torrente Bottassano, il punto di raccolta della SAT, le attività produttive verso il ponte dell'autostrada. Un ulteriore aggravamento della frana potrebbe portare al blocco della viabilità e ad un impatto negativo per tutti, per questo il contributo assegnato riveste un valore fondamentale”.

“Il nostro sentito ringraziamento va alla Regione Liguria, ai tecnici del comune e ai cittadini che ci hanno sempre incoraggiato ad intervenire su questa criticità. Siamo felici di poter condividere oggi con i nostri cittadini questa buona notizia, questo esempio di attenzione al territorio, concretezza e rapidità di azione che ci dà nuova fiducia nelle istituzioni e stimolo nel proseguire il nostro percorso di cura e sviluppo del territorio”, concludono.