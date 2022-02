Incontro con l'Amministrazione di Savona sul futuro di Tpl Linea, i sindacati: "Si proceda rapidamente sulla strada dell'in-house"

Procedere nel minor tempo possibile a definire gli atti amministrativi necessari per giungere alla gestione in house dell'azienda.

Se da parte dell'Amministrazione savonese è stata confermata la volontà di voler proseguire nel processo di affidamento in house della società a partecipazione pubblica, da parte delle organizzazioni sindacali è stato ribadito come sia indispensabile farlo nel minor tempo possibile giungendo alla firma dei patti parasociali per iscrivere Tpl Linea all'elenco delle aziende in house.

"Per noi giungere a questo passaggio è fondamentale per evitare tutte le varie novità che potrebbero venire dal Decreto Concorrenza e quindi siamo molto soddisfatti di quanto ci è stato detto quest'oggi - afferma Simone Turcotto, segretario Filt Cgil Savona - Resta per noi il problema della Provincia che non firma i patti parasociali. Non abbiamo avuto ancora alcuna convocazione per l'incontro richiesto 15 giorni fa".

"Noi non siamo assolutamente d’accordo su quanto sta dicendo qualcuno in Provincia che per andare a firmare si deve rivedere lo Statuto - aggiungono Danilo Causa e Davide Baccino di Fit Cisl - non c’è più tempo, non possiamo rimanere bloccati da due Comuni, ossia Calizzano e Albisola, che continuano ad essere contrari alla firma. Il tempo ormai è finito, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità".