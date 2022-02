Trasloco a Genova: come farlo senza stress

Ad un certo punto della vita arriva per tutti il momento di stravolgere le proprie abitudini per trasferirsi una nuova città. Spesso, le motivazioni che si nascondono dietro una scelta di questo tipo sono connesse a motivi di lavoro o familiari. Ad ogni modo, è innegabile che ogni cambiamento comporta una certa dose di stress, ancora di più nel caso di un trasloco a Genova o verso altre grandi città.

Quando si decide di trasferirsi in un grande centro si deve tenere conto di una serie di problematiche: prime fra tutte la mancanza di parcheggi e la presenza di un traffico caotico e snervante. Per non parlare dell’irregolarità delle strade che può rendere non poco difficoltoso lo svolgimento del trasloco.Tutto questo si traduce in un processo sempre più lento e stressante.

Per fortuna è possibile effettuare un trasloco a Genova in un modo tranquillo e per nulla impegnativo. Come? Seguendo i nostri consigli!

Per prima cosa: gioca d’anticipo

Per fare in modo che il tuo trasloco a Genova si tramuti in un’esperienza serena e piacevole, bisogna tenere conto che non tutto quello che hai nella vecchia casa ti servirà in quella nuova.

Approfitta di quest’occasione per fare un po' di pulizie e di decluttering, una disciplina liberatoria che consiste nell’eliminare tutto ciò che non serve. Questo ti consentirà di ridurre notevolmente il carico di lavoro.

Affidati a una ditta esperta in traslochi a Genova

Inutile provare a fare mille cose da soli: si finirebbe per rendere le cose ancora più caotiche se non, addirittura, rovinare la mobilia, ma anche i pavimenti, i gradini e le pareti. Per lo svolgimento di un trasloco a Genova l’ideale è rivolgersi a un’impresa di traslochi che garantirà imballaggi sicuri e massima cura nel trasporto delle cose.

Come facilmente intuibile, l’impresa esperta farà in modo che il tuo trasloco a Genova verrà portato a termine con successo e senza faticare troppo.Al contrario, il trasloco fai da te è spesso causa di danni e perdite, sia per la mancanza di attrezzature idonee che per l’inesperienza nel campo logistico.

Occupati di trasferire le utenze

Una volta prenotata la data del trasloco - anche in questo caso ti conviene farlo in largo anticipo e non all’ultimo minuto per non rischiare di non trovare posto - è il momento di pensare alla voltura dei contratti.

Controlla i contatori della nuova abitazione per verificare che siano già presenti o se non sono mai stati attivati. Nello specifico, le operazioni da richiedere per trasferire le nuove utenze sono:

• Allaccio:se nella nuova casa non è presente il contatore;

• Voltura:se il contatore è presente ed è attivo. In questo caso bisognerà cambiare l’intestatario della bolletta.

• Subentro:se il contatore è presente ma disattivato.

Assicurati che la vecchia casa sia in ordine

Avendo scelto la presenza di una ditta esperta nel settore della logistica non avrai molto di cui occuparti il giorno del trasloco. Tuttavia, la tua presenza nell’appartamento che stai lasciando è indispensabile, se non altro per verificare che ogni cosa sia a suo posto.

Controlla che le valvole generali dell’acqua, del gas e della luce siano correttamente chiuse. Verifica inoltre di non aver dimenticato niente di importante nelle stanze ed assicurati che tutte le porte e le finestre siano ben chiuse.

Ah, e ricordati di salutare i vicini per lasciargli un buon ricordo.