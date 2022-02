Centro ictus a Savona, Toti: "Nonostante la pandemia procediamo: già ok le graduatorie per 11 neurologi"

“Forse il consigliere Arboscello non si è reso conto che siamo ancora alle prese con la pandemia e nonostante tutto stanno proseguendo i lavori per la realizzazione di 24 posti letto di degenza neurologica all’ospedale San Paolo di Savona di cui 4 posti letto attrezzati dedicati al centro ictus”. Lo ha detto oggi in consiglio regionale il presidente di Regione Liguria e assessore alla salute Giovanni Toti in risposta alle accuse lanciate dal consigliere dem (leggi QUI).

“A causa della pandemia – ha continuato Toti – ci sono ritardi sulla fornitura dei materiali e sulla esecuzione dei lavori, pertanto si prevede lo slittamento a giugno in quanto non si possono interrompere le attività cliniche di cura dei malati covid adiacenti al reparto in ristrutturazione. Per l’attivazione completa del centro è inoltre previsto anche un incremento del personale per cui Asl 2 ha già chiesto, con relativa delibera, l’autorizzazione in deroga in data 17 gennaio 2022, ha anche già espletato il concorso e approvato la graduatoria per gli 11 neurologi tra specializzati e specializzandi e ora stanno procedendo alle assunzioni”.

“Pertanto tranquillizzo il consigliere perché nonostante l’emergenza pandemica tutto sta procedendo al meglio” conclude Toti.