Giovedì 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, la Lega Giovani per Salvini Premier della provincia di Savona organizza un momento celebrativo con la benedizione e la deposizione di fiori presso la targa commemorativa a ricordo degli Esuli Giuliano-Dalmati sul ponte del Letimbro tra via Sormano e corso Ricci.

L'appuntamento è fissato per le ore 16.30.