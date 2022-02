Al Santa Corona un nuovo polo endoscopico: affidata la realizzazione a Fincantieri

Fincantieri Infrastrutture sociali S.r.l. si è aggiudicata la gara, indetta dall'Asl 2 savonese, per l'affidamento della fornitura in opera con formula "chiavi in mano" (ovvero progetto più tutte le opere di realizzazione e allestimento) di un polo endoscopico comprensivo di opere edili, di strutture prefabbricate, impianti, apparecchiature ed arredi presso il padiglione 18 dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il quadro economico risultante a seguito dell’aggiudicazione è stato approvato, confermando in euro € 2.598.761,88 l’importo complessivo dell’intervento. A questo punto si attenderanno 30 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, qualora non dovessero essercene la ditta vincitrice dell’aggiudicazione dovrà presentare il "Progetto esecutivo". L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno e la durata dell'intervento è stimata in circa dieci/dodici mesi.

Senza intoppi, dunque, il polo endoscopico sarà consegnato a metà del 2023 e lì verranno eseguite prestazioni che riguardano principalmente il settore della gastroenterologia come gastroscopie, gastroscopie in sedazione, gastroscopie in narcosi, colonscopie, colonscopie in sedazione cosciente, colonscopie in narcosi.

Presso tale sede potrebbero essere inoltre eseguiti anche esami endoscopici terapeutici: polipectomia endoscopica a livello di esofago, stomaco o retto-colon, rimozione corpi estranei, arresto di sanguinamento gastrointestinale, scleroterapia di varici esofagee, posizionamento di PEG o altri impianti per permettere l'alimentazione in pazienti impossibilitati a nutrirsi.