Integratori alimentari per pazienti oncologici sottopeso, Lista Sansa: "Grazie a noi si attiverà un gruppo di lavoro per trovare una soluzione"

“La Giunta ha risposto ad una nostra interrogazione dichiarando che Alisa attiverà un gruppo di lavoro regionale con lo scopo di individuare una soluzione adeguata per l'accesso gratuito agli integratori alimentari per i pazienti oncologici gravemente sottopeso”. Così i consiglieri regionali Ferruccio Sansa e Selena Candia della Lista Sansa.“ La nostra interrogazione è nata dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano riscontrato alcune differenze tra Asl3 e Asl2 nella somministrazione gratuita dei cosiddetti AMFS, gli alimenti a fini medici speciali, per i pazienti oncologici gravemente sottopeso – spiegano i due consiglieri -. Nella fattispecie Asl3 passava questi integratori gratuitamente, mentre Asl 2 no. Tale disparità di trattamento ci è sembrata inconcepibile, vista anche la delicatezza del tema”.“ La normativa attuale sui livelli essenziali di assistenza – proseguono Sansa e Candia – prevede l'inserimento nei LEA dell''erogazione di prodotti dietetici' per persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica, escludendo quindi i pazienti oncologici sottopeso”.“ Grazie alla nostra richiesta – concludono i due consiglieri regionali - Alisa si attiverà per trovare una soluzione, dando risposte chiare a livello organizzativo, clinico e di equità di accesso alle cure per tutte queste persone, già sofferenti per le patologie oncologiche da cui sono affetti”.