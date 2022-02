Tovo S. Giacomo, addio a Emilio Ottonello. Il sindaco Oddo: "Amava il suo paese"

Nella giornata odierna Tovo San Giacomo ha a salutato per l'ultima volta Emilio Ottonello (Miglio da Lodua), scomparso nelle scorse ore all'età di 90 anni.

Così lo ha ricordato il sindaco Alessandro Oddo: "Da qualche tempo abitava a Pietra Ligure, ma veniva spesso al Poggio e dalle sue terre: Emilio amava il suo paese e il suo quartiere appunto il Poggio - il pensiero del primo cittadino - Era una persona schiva, ma il suo sguardo arguto evidenziava la grande curiosità che da sempre lo aveva contraddistinto dotandolo anche di una non comune capacità di visione anche a lungo termine. Negli ultimi anni avevo avuto modo di parlare spesso con lui non solo delle sue tante idee per il nostro paese, ma anche dei suoi pensieri sulla vita politica nazionale oltreché locale".