“Il lavoro al giorno d’oggi”, premiati i vincitori del concorso indetto da Cgil Savona con le scuole

Mercoledì 09 febbraio, si è conclusa la consegna dei premi relativa al concorso provinciale “Il lavoro al giorno d’oggi”, partito lo scorso ottobre, indetto dalla Camera del Lavoro CGIL di Savona, in occasione del 120°compleanno, e rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi quinte degli Istituti di Secondo Grado della provincia di Savona.

Il concorso si proponeva di porre l’attenzione sui temi del mondo del lavoro, le sue problematiche, i cambiamenti, le tutele, focalizzando l’attenzione su un tema che si qualifica per la sua urgenza, cruciale per la vita economica, le realtà produttive del paese, per la vita sociale e per la realizzazione delle persone. L’obiettivo era quello di acquisire le impressioni, le percezioni, valutazioni e riflessioni, speranze degli studenti rispetto al mondo del lavoro.

Al concorso hanno partecipato 52 elaborati, per un totale di circa 88 studenti, tra singoli e gruppi, provenienti dal Liceo Artistico “Arturo Martini” e dall’ Istituto “Mazzini – Da Vinci” di Savona e dall’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano.

Le condizioni epidemiologiche non hanno consentito di realizzare un’unica cerimonia di premiazione e per tale motivo prima il 3 febbraio presso l’aula magna del Liceo “Chiabrera Martini” e oggi 9 febbraio presso l’Istituto “Giovanni Falcone” a Loano, sono stati consegnati i premi ai vincitori annunciati nella videoconferenza di chiusura del concorso dello scorso 22 dicembre.

La giuria ha espresso giudizi positivi su tutti gli elaborati che variavano dal saggio breve, al lavoro videografico, al dipinto, alla scultura all’elaborato grafico e audio.

Il primo premio è stato conferito all’opera artistica “Morire per Vivere” di Orsola Bruzzone, Ilia Romano e Giorgia Olla della 5Q del Liceo Artistico “Arturo Martini”. Il secondo premio è andato all’elaborato grafico dal titolo “Ingranaggio del Lavoro” realizzato da Deborah Mercanti e Camilla Garufo della 5B indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano e al terzo posto l’elaborato grafico di Federica Vallarino e Anita Manca della 5D Istituto “Mazzini-Da Vinci” dal titolo “Appesa ad un filo”.

Vista la vastità di aspetti trattati dai ragazzi, la giuria ha assegnato anche quattro riconoscimenti speciali conferiti per l’efficacia comunicativa e l’impatto emozionale di opere ed elaborati che hanno approfondito argomenti come il Burnout, la disoccupazione, le morti bianche.

"Un sentito ringraziamento ai Dirigenti Scolastici, per aver permesso questa iniziativa, a tutti i docenti che hanno supportato i ragazzi nella realizzazione degli elaborati e a tutti gli studenti che hanno preso parte al concorso, che si sono impegnati dimostrando di possedere competenze proprie del loro indirizzo di studio espresse con passione e una spiccata capacità di far riflettere" affermano dalla segreteria generale di Cgil Savona, Andrea Pasa, Antonella Incerti, Fausto Dabove e la funzionaria organizzativa Tiziana Minuto.