Draghi a Genova, Rixi (Lega): "Caro energia frena bandi opere, premier tocca con mano"

“La visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova è un segnale positivo per la città e per la sua centralità rispetto agli investimenti del governo. Come ci aspettavamo il premier ha dato importanza a temi e progetti concreti in prospettiva Pnrr, senza parlare di politica. Questo è quello che interessa a cittadini e imprese che tra bollette impazzite e materie prime sempre più costose sono preoccupati per il futuro. Un bene che Draghi abbia toccato con mano un problema così concreto ora che il governo ha promesso di intervenire sui costi energetici fuori controllo, come chiedono la Lega e Matteo Salvini da mesi”.