Andora, pubblicato bando per assunzione direttore della farmacia comunale Val Merula

L’A.M.A., l’azienda multiservizi del comune di Andora, ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione del direttore della Farmacia comunale Val Merula di Molino Nuovo. Il contratto è a tempo pieno e determinato della durata di un anno. E’ prospettata la possibilità di rinnovo e/o proroga del rapporto di lavoro o di eventuale trasformazione del relativo contratto a tempo indeterminato in funzione delle esigenze organizzative e di organico della società.

Le domande di ammissione, dovranno pervenire entro il giorno venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 12:30. Il candidato potrà trasmetterla con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a AMA S.r.l. Via Aurelia n.41, Andora, oppure tramite posta elettronica certificata personale (PEC) al seguente indirizzo: ama.srl@legalmail.it; o consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo di AMA S.r.l. in Via Aurelia 41, Andora, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il direttore della Farmacia sarà impegnato a proseguire con l’ausilio di personale medico e dei farmacisti la campagna di somministrazione dei vaccini anti SARS CoV-2 presso il Punto Vaccinale Territoriale della Farmacia “Valmerula”, ad assicurare il servizio di somministrazione dei tamponi antigenici nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, l’attività di prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test, con registrazione degli esiti dei test rapidi negli applicativi del Servizio Sanitario regionale per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2 oltre che la copertura degli ordinari turni.