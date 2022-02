Albenga, Comune alla ricerca di sponsor per gli eventi del 2022: lanciato un avviso pubblico

Albenga presenta il calendario delle manifestazioni per il 2022 suddivise nella 4 stagioni e lancia un avviso pubblico di ricerca sponsor (di natura finanziaria e tecnica) dedicato ad aziende che volessero sostenere le attività e gli eventi del Comune e veicolare la propria immagine sulle locandine e i canali comunali.

Vi sono diverse fasce di contribuzione e ad ognuna corrisponderà visibilità diversa. In particolare:

- 500 euro quota minima che qualifica il proponente come “supporter sponsor”

- 1.000 euro quota minima che qualifica il proponente come “official sponsor”

- 2.500 euro quota minima che qualifica il proponente come “top sponsor”

- Superiore a 5.000 euro qualifica il proponente come “main sponsor”

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su apposito modulo scaricabile QUI

Le domande dovranno indicare la o le stagioni degli eventi, la natura della sponsorizzazione (finanziaria, tecnica o entrambe) e il relativo valore economico.

Il modulo dovrà essere invitato all’ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it così come descritto nell’avviso pubblico

Per info contattare l’Ufficio turismo 0182 562244/261

e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it

Il bando rimarrà aperto tutto l'anno e in base alla stagione degli eventi che ognuno vorrà sponsorizzare vi sarà un termine temporale entro il quale manifestarsi.

"La realizzazione di eventi porta un riscontro sia in termini di numero di turisti che di visibilità - afferma l'assessore agli eventi Marta Gaia - È interesse di ogni imprenditore del territorio che vi sia un alto grado di apprezzamento della città in cui insiste la propria azienda, per questo credo che molti saranno felici di poter collaborare con noi a sostenere il calendario degli eventi che si sviluppa nei diversi settori: cultura, enogastronomia outdoor, intrattenimento, con iniziative alle quali saranno presenti grandi nomi del panorama sportivo mondiale, cantanti e autori di fama nazionale e non".