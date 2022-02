Albenga: dal Ministero della Cultura in arrivo tre milioni per Villa Diana sull’isola Gallinara

"Il Ministero della Cultura, guidato da Dario Franceschini, ha varato il piano strategico 'Grandi Progetti culturali', che destina nel prossimo triennio oltre 200 milioni di euro per 38 grandi interventi e 3 acquisizioni per valorizzare valorizzazione e riqualificare il patrimonio culturale italiano. Un piano che coinvolge immobili culturali di riliev nazionale, tra i quali spiccano il Colosseo o la Basilica di San Marco a Venezia".

Così, attraverso una nota stampa, il senatore Franco Mirabelli, commissario della Federazione Provinciale Pd Savona e Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Tra questi interventi, unico caso in Liguria, rientra con orgoglio, anche Villa Diana, sull’isola Gallinara ad Albenga, che beneficerà di 3 milioni di euro per il prossimo triennio - proseguono gli esponenti dem - Un grande attestato di attenzione per il territorio savonese e un riconoscimento al lavoro dell’amministrazione albenganese che attraverso questi finanziamenti potrà concretizzare il progetto di far tornare l’isola fruibile a tutti i cittadini e dare un decisivo impulso alla promozione turistica di un’eccellenza, in una zona di altissimo pregio naturalistico e culturale".