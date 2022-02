Altare inaugura una panchina gialla contro il bullismo (FOTO)

"Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo": inaugurata nel cortile delle scuole di Altare una panchina gialla. La cerimonia si è tenuta lo scorso 7 febbraio in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

"La sinergia tra CIF (Centro Italiano Femminile), la nostra scuola primaria e secondaria, il comune e la grafica altarese Elena Boero, ha permesso di donare agli altaresi un angolino colorato capace di scaldare il cuore e sensibilizzare su un tema delicato come il bullismo, dando il coraggio ai cittadini del domani di scacciare ogni forma di discriminazione dai loro giochi" spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Briano.

"È stata una bellissima manifestazione con tantissimi ospiti speciali che ha fatto comprendere agli studenti altaresi la vicinanza delle forze dell'ordine e la loro costante attenzione nel saper ascoltare i problemi dei più giovani. Un messaggio forte dopo due anni di distanziamento sociale giunto dalle forze dell'ordine come un grido che cancella tutte le distanze: 'noi ci siamo, siamo qui per voi'".

Questura di Savona, Polizia Stradale di Carcare, tenenza Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, carabinieri di Cairo Montenotte e di Altare e polizia municipale di Altare: ogni rappresentante di queste importanti forze dell'ordine ha portato un messaggio di vicinanza agli alunni svelando l'importanza di unire le forze per sconfiggere questo nemico attualissimo.

E se i poteri "normali" non fossero sufficienti? Nessun problema, gli studenti di Altare potranno chiamare in loro aiuto anche il mitico Spider-Man, la sua disponibilità e il suo cuore enorme dimostrato già in tante occasioni.

"Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo un'esperienza da ricordare per i nostri studenti" concludono dall'amministrazione comunale.

"Il bullismo è una vera piaga sociale che negli ultimi anni sta intossicando la nostra era e fa strage, molto spesso silenziosa, tra i giovanissimi - ha postato su Facebook Mattia "Spider-Man" Villardita - Se ne parla giusto qualche giorno dove vige un indignazione da parte della società e poi il silenzio. L'unica cura possibile? Parlarne. Io inizierei proprio dalle scuole dove è molto presente e si sa nascondere bene. Ci vogliono pene severe ed educative per chi pratica il bullismo e una maggiore tutela per chi subisce questa violenza. Bisogna insegnare l'amore, l'empatia e la gentilezza. Solo così potremmo avere una generazione consapevole e un futuro più umano".