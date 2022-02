Caro bollette, Pietra aderisce al flash mob di Anci e Anci Liguria, il sindaco De Vincenzi: "Spegneremo le luci del molo"

“Anche il Comune di Pietra Ligure aderisce all’iniziativa proposta da Anci e Anci Liguria contro il caro bollette e, questa sera, 10 febbraio, alle 20.00 spegneremo il Molo Marinai d’Italia”, esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Si tratta di un gesto simbolico, nato per contestare l’esagerata crescita dei costi energetici, cui aderiamo convintamente per sensibilizzare il governo a intervenire concretamente per scongiurare che i costi della crisi energetica si abbattano sulle famiglie, sulle imprese, sui bilanci degli enti locali, impattando negativamente sui servizi che eroghiamo ai nostri cittadini”, conclude il primo cittadino di Albenga.