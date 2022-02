Discoteche verso la riapertura, attesa per Le Vele. Niccolò Fiori: “Sono ottimista, questa volta è un nuovo inizio”

Forse ci siamo: alla luce dei dati sui contagi in miglioramento e della percentuale di popolazione vaccinata, il governo nei giorni scorsi ha annunciato che, progressivamente, cadranno le limitazioni per il contenimento del Covid19 e l’11 febbraio termina la proroga decisa dal governo per la chiusura dei locali da ballo. Se non ci sono colpi di coda, le attività potranno finalmente riaprire, sebbene con regole ben precise, per la gioia del popolo della notte e dei gestori dei locali. “Sono ottimista e non mi preoccupa il Super Green Pass, i nostri clienti ne sono tutti dotati o per vaccinazione o per malattia contratta – commenta Niccolò Fiori, titolare della discoteca Le Vele di Alassio, ai microfoni di Savonanews -. Questa volta è un nuovo inizio, un segnale forte che stiamo andando verso la fine di questa lunghissima fase critica”.

“Per quanto ci riguarda, avendo un locale all’aperto, i livelli di sicurezza sono massimi e ritengo sia molto importante. La voglia di divertirsi c’è più che mai – spiega l’imprenditore - ma ovviamente va di pari passo con la serenità delle persone. Siamo il riflesso di ciò che accade fuori e se non c’è tranquillità, non c’è svago”.

Non ci sono ancora indicazioni chiare ma, secondo indiscrezioni, la capienza dei locali al chiuso sarà contingentata al 50%, che dovrebbe salire al 75% per le attività all’aperto. Inoltre, per avere accesso sarà obbligatorio il Super Green Pass e la mascherina, da tenere sul viso in ogni momento tranne che per consumare cibi e bevande e mentre si balla in pista. La riapertura dovrebbe avvenire per tutti i locali, fatta eccezione per quelli in regioni inserite in zona rossa, seguendo l’andamento dei contagi.

“Importante che riaprano subito i colleghi che hanno locali al chiuso. Hanno sofferto molto per questi 2 anni di chiusura e i sussidi sono ben poca cosa per permettere la sopravvivenza”.

La decisione di riaprire non è però ancora ufficiale: mentre il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha confermato che da metà febbraio le discoteche potranno riaprire, per il consulente del Ministero Walter Ricciardi sarebbe meglio usare cautela e aspettare ancora.

“Lo scorso anno ci hanno illuso e poi non ci hanno fatto aprire – prosegue l’alassino Fiori -. L’intrattenimento in questa bolla di tempo è cambiato, molti locali si sono trasformati, tanti purtroppo non ce l’hanno fatta e hanno chiuso. Ora abbiamo tutti bisogno di una vera stagione di ripartenza, per dare lavoro ai dipendenti, per i titolari, affinché possano riprendersi dalla batosta, e anche per le persone in generale che hanno bisogno di divertirsi e questo possono farlo solo se torna la ‘normalità’”.

Speriamo sia davvero la volta buona: “Io sono ottimista, non positivo – scherza il titolare de Le Vele –. Anche se non possiamo fare programmi sul lungo periodo, penso che sarà una grande stagione in cui potremo riconquistare la serenità”.