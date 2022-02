"Giorno del Ricordo", l'omaggio dei giovani della Lega di Savona (FOTO)

Nel pomeriggio di oggi 10 febbraio, “Giorno del Ricordo”, i giovani della Lega di Savona si sono ritrovati presso la targa commemorativa in memoria degli Esuli Giuliano – Dalmati sul ponte del Letimbro a loro intitolato, per deporre un mazzo di fiori seguito da un momento di raccoglimento e preghiera a cui ha preso parte Don Marco Fossile.



Successivamente presso la sede della Lega Giovani di via Boselli si è tenuto un incontro sul significato storico di questa giornata del 10 febbraio, relatore Fausto Benvenuto, membro della Consulta storico – politica della Lega di Savona, durante la quale è stato messo in evidenza che in questi giorni soffiano nuovamente venti di guerra in Europa Orientale. Per questo la funzione di questa ricorrenza, di questo eccidio negato e nascosto per quasi mezzo secolo, risuona attuale come un monito profondo affinché l'Europa intera non ricada negli abissi infernali della guerra e della distruzione.

"Le famigerate cavità dell’altopiano del Carso, nelle quali furono gettati i corpi inermi di 5.000 italiani e i campi di lavoro di Slovenia e Croazia, dove trovarono la morte per fame e per stenti altri settemila concittadini spesso innocenti, ci ricordano con quale ferocia sistematica i partigiani di Tito non fecero solo giustizia politica dei nazifascisti e degli anticomunisti, ma come questa pulizia etnica mirasse alla distruzione di tutto ciò che era l'Italia e Italiano - spiegano dalla Lega Giovani Savona - Certi fatti orribili e ingiustificabili possono essere contestualizzati e compresi soltanto essendo consapevoli della durissima occupazione italiana tra il 1941 e l'armistizio dell' 8 settembre 1943. Questa giornata del Ricordo non deve quindi far dimenticare al mondo e alle future generazioni la politica altrettanto aggressiva e conquistatrice dell' Italia Fascista e dell'Esercito Regio".

“Come Lega Giovani ci impegneremo affinché rimanga sempre viva la fiamma della memoria, e perché gli orrori del passato non si ripetano mai più - dichiara Giuseppe Grisolia Commissario regionale della Lega Giovani della Liguria - Spiace constatare, oggi come ogni anno, l’atteggiamento omertoso della sinistra italiana, colpevole di aver insabbiato, sino al 2004 – anno in cui fu istituito il giorno del ricordo – uno degli eventi più tragici della nostra storia più recente. Questi fiori, che oggi abbiamo deposto, dimostrano che noi non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai".