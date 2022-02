Pietra, nessun centro di aggregazione rimasto a Ranzi: si torna a parlare del futuro degli stabili di piazza San Bernardo

"Ranzi: un paese senza più un negozio per generi di prima necessità, senza più un bar, un centro di ristoro ed aggregazione. Ma il Comune, se vuole e se ritiene la questione come 'degna di rilevanza sociale', ha la possibilità di risolvere la situazione, ristrutturando gli stabili di sua proprietà in piazza San Bernardo". Così Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure, ha presentato una mozione discussa nell'ultimo consiglio comunale.

A rispondere per conto dell'amministrazione comunale è stato Daniele Rembado, vicesindaco e assessore con delega alla frazione: "L'amministrazione comunale, fin dal giorno successivo alla chiusura dell'attività di bar/ristorazione nella piazza di Ranzi, avvenuta nel 2018, si è attivata per individuare una soluzione che consentisse una nuova apertura, nella consapevolezza di quanto sia importante dare al paese un nuovo luogo di aggregazione e socializzazione - ha spiegato - La crisi economica, aggravata dalla successiva emergenza sanitaria, ha evidentemente reso tutto molto più complicato, con l'inevitabile rallentamento del processo".

"Ovviamente non c'è mai stata alcuna minima intenzione di vendere l'immobile; ce ne guardiamo bene di privare la frazione dell'unico bene di proprietà comunale - ha proseguito Rembado - Ci auguriamo che il nuovo bando per l'assegnazione dei locali, di prossima pubblicazione, possa intercettare l'interesse di soggetti privati, che intravedono in Ranzi anche un punto di partenza strategico per la fruizione della rete sentieristica dedicata al segmento bike che abbiamo sviluppato sulle colline alle spalle dell'abitato".

Dal canto suo Carrara ha evidenziato come nel bilancio pluriennale 2016-2017-2018 l'immobile, l'unico di proprietà comunale, fosse "destinato alla alienazione per un valore di oltre 500mila euro". Carrara si è detto inoltre contrario alla vendita "dell'unico punto di riferimento che può avere il Comune sul territorio di Ranzi".

"Il vicesindaco non è stato in grado di risolvere il problema, il bando per l'assegnazione indetto da questa amministrazione al momento del suo insediamento presenta condizioni insostenibili per chi volesse investire - ha commentato l'esponente di minoranza - se il Comune ritiene che ci sia una necessità di carattere sociale, dovrebbe ristrutturare e mettere a norma il locale interamente a proprie spese e poi indire un nuovo bando. Sarebbe l'unico sistema in grado di consentire l'apertura di un locale polifunzionale, altrimenti nessuno interverrà"

"Il Comune ha deciso che dopo una valutazione sugli interventi necessari per la ristrutturazione dell'immobile si prenderà carico di metà delle spese necessarie per lavori - ha concluso Carrara - Così il problema, però, si presenterà sempre e a mio avviso, anche in questa situazione, il Comune non lo risolverà".