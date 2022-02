Savona, nuove linee guida in comune per la gestione dei documenti informatici

“Questa mattina la Giunta ha assunto una delibera relativa all'adeguamento del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici. Abbiamo, tra l'altro, ribadito che questo tema è in realtà un preciso diritto dei cittadini e delle imprese: quello di avere uno strumento per ottenere dei servizi più efficienti e veloci ma anche di rendere effettiva la partecipazione alla vita amministrativa e politica”. Così Gabriella Branca assessore al Personale, Servizi demografici, Transizione digitale e semplificazione, Politiche per lo sviluppo agroalimentare, Partecipazione e decentramento del comune di Savona.

“Il mondo intorno a noi sta cambiando velocemente con processi che ogni giorno trasformano la nostra vita – spiega l’assessore -. E anche la pubblica amministrazione si adegua, o almeno stiamo procedendo in questo senso. Tutti i passaggi che stiamo organizzando per l'evoluzione del sistema verso un modello avanzato di accesso hanno l’esigenza di rendere fruibili i servizi per tutti i cittadini”.

“Si può anche rilevare che la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione, velocizzando le tempistiche per il raggiungimento di tutti quegli obbiettivi che sono previsti a livello europeo e nazionale. L'apparato amministrativo degli Enti Locali è molto complesso, pensiamo solo alla quantità di documenti e di dati che ogni giorno devono trattare i vari uffici dell'Ente e quanti passaggi delicatissimi esistono, come ad esempio quello della nostra privacy”.

“Anche l'elemento della tutela e conservazione dei documenti attiene ad una tema rilevantissimo, a fronte dei continui attacchi ai sistemi informatici: il 2021 è stato un anno estremamente critico per quanto riguarda la sicurezza informatica (il numero e la gravità media degli attacchi condotti dai cybercriminali in Italia e nel mondo hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza)”.

“Altro snodo normativo fondamentale nel processo di digitalizzazione – prosegue Branca - sarà rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la Missione numero 1 del Piano, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, ha come obiettivo generale ‘l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale’ e investe proprio la questione della digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione”.

“Ci pare quindi utile ricordare ai cittadini la molteplicità delle informazioni ed anche un'indicazione dei servizi attualmente disponibili sul nostro sito nei vari settori”, conclude Gabriella Branca.