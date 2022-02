Spostamento della ferrovia a monte, il 15 febbraio a Borghetto una riunione per discutere delle ricadute sul comparto agricolo

In attesa di ricevere gli elaborati definitivi relativi allo spostamento a monte del tracciato ferroviario nel tratto di competenza del Comune di Borghetto Santo Spirito, il sindaco Giancarlo Canepa ha indetto per martedì 15 febbraio una riunione convocando i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore agricolo e i loro iscritti al fine di aprire un utile confronto sugli impatti ambientali e paesaggistici che tale opera comporterà per il territorio di Borghetto e per le possibili ricadute in particolare sul comparto agricolo.

All’incontro parteciperà, in rappresentanza dei consumatori, anche Gianluigi Taboga, uno dei probiviri di Assoutenti.