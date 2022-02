Tomatis (FdI): "Accertamenti per le deiezioni canine? L'amministrazione diffonde fake sui dati comunali"

"Settanta accertamenti per le deiezioni canine nel solo mese di gennaio? No, è una palla colossale! L'amministrazione si vanta di obiettivi mai raggiunti". Il capogruppo di Fratelli d'Italia Roberto Tomatis fa le pulci a chi governa la città delle torri ingaune e attacca.

"Per verificare i dati, quelli veri, è bastato contattare l’ufficio del territorio in comune. Nel mese di gennaio, ovvero dal 1 al 31 gennaio, gli accertamenti relativi all'abbandono delle deiezioni canine e per il mancato possesso delle dotazioni (guinzaglio museruola e sacchetti) effettuati contro chi sporca strade e marciapiedi con i cagnolini a spasso, sono stati solo 25 (venticinque) di cui una è stata sanzionata. Emerge quindi una situazione ben distante da quelli sventagliata dal sindaco Riccardo Tomatis che va smentita con fermezza", prosegue Roberto Tomatis.

"E' evidente che è in atto una campagna promozionale dell'Amministrazione a 360 gradi per coprire un'altra verità molto scomoda, ovvero quella che si sta facendo poco o nulla di concreto per il bene della comunità", aggiunge il consigliere comunale di Fratelli d'Italia che annuncia: "La mia intenzione è quindi quella di verificare ogni dato che verrà diffuso dall'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis. Anche perché non è la prima volta che assistiamo ad una 'passerella' senza atti concreti campati per aria giusto per apparire. Massima stima dell'Ufficio territorio che si impegna quotidianamente per garantire la continuità della macchina amministrativa nonostante un organico ridotto e un'amministrazione distratta, ma gli albenganesi non hanno certamente bisogno di fake news sbandierate dal sindaco. Servono interventi concreti e serietà in un momento di oggettivo bisogno".