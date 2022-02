Anziano ricoverato in ospedale, i ladri gli rubano in casa: due arresti a Calizzano

I carabinieri nel contesto degli accertamenti tesi a verificare quanto riferito dalla donna, hanno contattato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Santa Corona appurando che effettivamente il povero anziano, che soffre di demenza senile, era stato portato qualche giorno fa al Pronto Soccorso in ambulanza dopo essere stato circa 48 ore sdraiato per terra prima di esser soccorso.

I militari - si legge nella nota - fanno sapere che sono in corso ulteriori accertamenti per meglio chiarire la dinamica di cosa possa essere successo all'anziano signore e di chi effettivamente abbia chiamato i soccorsi. In effetti, la donna arrestata aveva fatto richiesta di residenza già da un mese presso quell'abitazione, ma come confermato anche dall'amministratrice del condominio, li non è mai andata ad abitare. Inoltre, l'anziano ha sempre vissuto da solo. Non corrisponderebbe neanche al vero che la donna avesse perduto le chiavi perché non le avrebbe mai possedute.