Savona, tamponamento tra auto sul ponte di Corso Mazzini: tre mezzi coinvolti

Altro incidente nel giro di poche ore nel centro di Savona dopo quello verificatosi alla rotonda nei pressi del mercato civico.

Un tamponamento all'altezza del ponte sul Letimbro tra corso Tardy e Benech e Corso Mazzini ha visto coinvolte, intorno alle 13, tre automobili per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza e gli agenti della Polizia Locale per constatare la dinamica e le eventuali responsabilità, oltre a regolare il traffico nella zona.

Tra gli occupanti dei mezzi una sola persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo, in condizioni non gravi.