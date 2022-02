Da Borgio Verezzi alla prima serata di RaiUno: Caterina Bussa nel cast di "Doc - Nelle tue mani"

Caterina Bussa in "Vera de Verdad" (foto tratta dalla pagina Facebook)

Sarà una puntata speciale quella di "Doc - Nelle tue mani", popolare serie TV che andrà in onda questa sera su RaiUno.

Nel cast della fiction sviluppata sulle vicende di Pierdante Piccioni, il primario interpretato da Luca Argentero che in seguito ad un incidente stradale è rimasto in coma per diversi anni, comparirà anche un volto della nostra provincia: Caterina Bussa, classe 2005, attrice di Borgio Verezzi formatasi alla scuola di teatro del "Barone Rampante".

Un traguardo significativo per Caterina che, nonostante la giovanissima età, può già vantare l'esperienza da protagonista del film "Vera de Verdad", opera del regista Beniamino Catena, girato in parte nel comprensorio locale.

Un ulteriore riconoscimento, dunque, per il talento dell'attrice borgese che ha recitato anche in uno degli episodi di "Nuggets", miniserie ideata e diretta da Manuel Zicarelli e prodotta dalla Compagnia del Barone Rampante, disponile su YouTube dallo scorso 3 gennaio.