Rimozione delle slot in Lombardia, a quando la stessa legge in Liguria?

Le slot in Italia stanno attraversando un periodo piuttosto buio è complicato. Ciò è dovuto non soltanto alla situazione di pandemia che tutt’oggi caratterizza il territorio italiano, ma anche da una serie di leggi che le regioni iniziano ad applicare.

E’ il caso di una norma contenuta nella legge lombarda sul gioco che lega l’autorizzazione a installare le slot alla durata dei contratti tra concessionari e filiera.

Due comuni milanesi, infatti, hanno inviato delle PEC alle aziende del proprio territorio che includono le slot machine nell’offerta di prodotti e servizi al pubblico. A loro è stato ricordato che a partire dalla fine di marzo, chi non è in regola con le distanze, dovrà rinunciare alla presenza delle slot machine.

In ogni caso, tra due mesi le concessioni sulle slot machine termineranno e anche i contratti dei gestori dovrebbero giungere al termine. Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questo intervento.

Cosa succede in Lombardia?

La posizione dei Comuni risulta piuttosto ambigua. Infatti, se da un lato pare certo che le concessioni sulle slot machine vengano prorogate, dall’altra parte non bisogna scordarsi che a causa del Covid-19, il decreto Cura Italia ha previsto che ci fosse la proroga di tutte le scadenze per altri tre mesi una volta che lo stato di emergenza dovesse cessare.

Ecco perché con lo stato di emergenza che attualmente è fissato alla fine di marzo, la proroga della concessione dovrebbe arrivare fino a giugno del 2022.

E’ importante dire che dai Comuni non c’è stato un vero e proprio ordine volto a rimuovere le slot machine. In realtà, il loro obiettivo è stato quello di ricordare che il termine sarebbe scattato da lì a poco.

La notizia riguarda solamente due Comuni, tuttavia, non è detto che questa situazione potrebbe ampliarsi ad una serie di altre amministrazioni.

Ciò che è certo è che la Lombardia è stata una delle prime regioni ad adottare questa iniziativa che risale a ben 8 anni fa. Sembrerebbe, però, che anche le altre regioni siano in procinto di strutturare una legge regionale che imponga di far rispettare le distanze all’esercente che dovesse rinnovare il contratto con il concessionario. Tra queste realtà, potrebbe esserci anche la Liguria in prima fila.