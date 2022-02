Albenga: l’Osteria del Tempo stretto propone un menù ricco d’amore e di passione per la festa degli innamorati

Uno dei modi per festeggiare la festa degli innamorati è sicuramente quello di condividere il piacere di una buona tavola, provando l’emozione di gustare piatti originali e intriganti. Per venire incontro ai palati più esigenti, per la festa di San Valentino, che questo anno cade di lunedì, la chef Cinzia Chiappori ha studiato un menù speciale con piatti deliziosi e sfiziosi, da gustare sia in osteria sia a casa nella comoda versione d’asporto.

Ecco la sua proposta :

- Brindisi di benvenuto

- Antipasti con 7 piccole cose fra pasticceria salata, finger food, Baccalà mantecato con vele di pane, chips di carciofi e ceci croccanti al rosmarino

- Primo: Cuori al caffè ripieni di gamberi e salsa al profumo di arance del giardino

- Secondo: Involtino di pescato del giorno avvolto nella foglia di verza su salsa Mediterranea

- Dessert: Semifreddo allo zabaione con cioccolato e cuore di frolla

Il menù è proposto al costo di 50 € a persona compresi acqua e caffè, vino escluso. Lo stesso menù si può anche ordinare da asporto al costo di 40 € a persona. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924.

L’Osteria del Tempo Stretto, inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 40.