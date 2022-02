San Valentino, apertura straordinaria del Museo del Tesoro con la reliquia

Per la festa di San Valentino domenica 13 e lunedì 14 febbraio si terrà un’apertura straordinaria del Museo del Tesoro della Cattedrale a Savona, dov’è conservata una preziosa reliquia, oltre a celebri opere d’arte. Sarà dunque l’occasione per conoscere meglio le vicende che legano la storia di Valentino di Terni, vescovo, martire e patrono degli innamorati, alla ricorrenza e alla “città della Torretta”. La presenza in Cattedrale di un braccio del santo è testimoniata infatti anche da due lapidi in marmo poste nel 1612 e nel 1814 sul lato sinistro, nella Cappella San Sisto.

Il 22 gennaio 2019 una ricognizione a cura dell’Ufficio Beni Culturali e dell’allora rettore don Giovanni Margara, con la competenza di Cristina Gamberini ed Enrica Gasco, ha accertato la presenza e lo stato di conservazione della reliquia, che si trova, insieme ad altre di noti martiri, in una cassa lignea del 1202 all’interno del museo, nell’antica masseria.

Sarà possibile visitare il museo nel consueto orario 10 – 12 e 16 – 18, oltreché sabato 12, domenica 13 al pomeriggio e lunedì 14 febbraio mattino e pomeriggio. Si accede con il Green Pass dall’ingresso a cancellata in piazza del Duomo. Restano visitabili anche la Cappella Sistina, il coro ligneo e gli Appartamento di papa Pio VII. L’accompagnamento sarà a cura dell’associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico. Anche il complesso museale applicherà la formula “Un museo per due”, promossa dal Comune con l’hashtag #loveinthecity (ingresso in coppia con biglietto unico).