Finale, una vita dedicata alla cultura: premiato con una targa Lauro Del Conte (FOTO)

Da qualche anno ha ceduto il passo a una nuova gestione, ma per diverse generazioni di finalesi il volto di Lauro Del Conte è inevitabilmente associabile alla libreria CentoFiori di via Ghiglieri.

E così l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Frascherelli ha voluto omaggiare lo storico titolare dell'attività commerciale dagli anni '80 e fino al nuovo millennio consegnandogli, in una sala consiliare gremita per quanto consentito dalle norme anti Covid, una targa "per la pluriennale attività di promozione culturale e politica della Città".

"Quando nell'aprile del 1980 Lauro aprì in via Ghiglieri la Libreria CentoFiori sulla scorta della precedente esperienza milanese di Piazzale Dateo, portò un'ondata di innovazione e vivacità culturale irripetibili" ricorda Stefano Sancio, che ne ha raccolto il testimone, attraverso il suo profilo social.

"La CentoFiori - continua - divenne subito centro di confronto e di aggregazione per quanti nella nostra cittadina si impegnavano in ogni ambito culturale: l'associazione 'L'Incontro' organizzò un cineforum che allora contava centinaia di iscritti. La stagione teatrale al Teatro Domus. Le cacce al tesoro letterarie per i sentieri del finalese. E poi con l'amico e sindaco Pier Paolo Cervone l'ideazione, organizzazione e conduzione di 'Un Libro per l'Estate', la rassegna letteraria che da allora porta ogni estate in città i protagonisti della scena culturale italiana. Seguirono le Edizioni della Libreria CentoFiori con tanti titoli di autori e/o argomento finalese, con la ristampa anche di alcuni libri di Anton Giulio Barrili".

"Ma Lauro è stato anche e soprattutto un cittadino entusiasta di Finale che a questa patria di elezione ha dato tutto l'amore di cui è capace con la visionaria e un po' folle energia e la generosità della quale siamo testimoni tutti noi che lo conosciamo e gli vogliamo bene - conclude - A me l'onore e la gioia di cercare di tenere viva, almeno in parte, questa bella eredità che, semplicemente, ha cambiato la mia vita. Grazie, Lauro".