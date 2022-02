Finale, la Lega respinge l'attacco della minoranza: "A rappresentarci la capogruppo Geremia, in maggioranza nessun iscritto al Carroccio"

La definisce una "curiosa lettura" la sezione della Lega locale, quella data "da parte di alcuni relativamente alle dinamiche politiche del Comune di Finale", per la precisione il gruppo di minoranza consiliare "Le Persone al Centro" che chiedeva chiarezza sulle posizioni del Carroccio all'interno del parlamentino cittadino. "Curiosa per non dire altro - affermano in una nota - visto che durante la scorsa tornata elettorale la Lega ha profuso il massimo impegno possibile eleggendo un suo rappresentante in Consiglio con un notevole numero di preferenze; curioso anche non porsi il problema della scelta del candidato sindaco ma addossare le colpe ad altri. Ce ne faremo una ragione, come devono farsene una ragione del fatto che i 400 voti del consigliere Geremia sono andati alla lista di Gualberti evidenziando in misura minore lo stacco dalla lista vincente".

"Per chiarezza nei confronti dei politici locali loquaci, più che per i cittadini finalesi che ben sanno come stanno le cose - proseguono - precisiamo che all'interno dell'attuale maggioranza non vi sono iscritti alla Lega e che a rappresentarci, egregiamente, c'è la capogruppo Lega in consiglio Marinella Geremia". "Comprendiamo lo sconforto e la difficoltà di alcuni leader nascosti che per giustificare le modifiche di casacca avvenute nel tempo (non sembrano finite a quanto pare) oltre ad alcune scelte poco comprensibili, per non dire scellerate, nel panorama regionale, si utilizzino i territori come terreno di scontro nel maldestro tentativo di distogliere l'attenzione sulle scellerate scelte di campo in itinere, ma a questo gioco non siamo disposti a partecipare e ciò sicuramente non interessa ai finalesi" affermano i leghisti finalesi.