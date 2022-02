Gianni Pastorino (Linea Condivisa): "La Regione faccia chiarezza sui fondi per i 1.200 bambini disabili liguri ancora senza cure"

Da tempo come Line a Condivisa abbiamo a cuore la problematica dei 1.200 minori disabili liguri senza cure. «Abbiamo raccolto l’appello di genitori che chiedono un intervento della sanità regionale - dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Vice presidente Commissione II Sanità - perché questi bambini sono senza trattamento ambulatoriale e riabilitativo e in liste di attesa che possono durare fino a 5 anni».

La Giunta Toti ha annunciato nei mesi scorsi di investire oltre 2 milioni di euro per attivare le cure attese dalle famiglie, costrette a rivolgersi alla sanità privata, con costi che non sempre riescono a sostenere. Ma questo investimento non è sufficiente.

«Dopo due audizioni in Consiglio Regionale non abbiamo visto ancora un salto di qualità – prosegue il consigliere Pastorino- La Giunta continua a parlare dei 2 milioni dal piano Restart ma questa cifra non risolve la problematica e non è chiaro quanto voglia spendere nei prossimi anni».

Tra i fondi che Regione Liguria potrebbe impegnare nella risoluzione della problematica ci sono 1,5 milioni che però non è chiaro come e quando saranno utilizzati. Inoltre è sempre più necessario “snellire” le liste di attesa per veder riconosciuto lo status di disabile e l'accesso alle cure e terapie riabilitative previste dal sistema sanitario nazionale.

«Non è ancora chiaro se Regione Liguria voglia realmente aumentare di 1 milione e mezzo il fondo destinato alle cure dei 1.200 minori disabili - conclude Pastorino – Sappiamo che ci si sta mobilitando per aumentare la rispondenza del sistema sanitario pubblico con nuove assunzioni, ma per rispondere prontamente a questa emergenza crediamo sia necessario che il servizio sanitario pubblico lavori di pari passo con le strutture accreditate per rispondere in tempi brevi alle esigenze di queste famiglie. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare l’assessorato alla Sanità, perché non vorremmo che quelle lanciate nei mesi scorsi dalla Giunta siano solo risposte di facciata e senza nessun reale miglioramento delle condizioni di vita di queste persone».