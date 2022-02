Pagamento straordinari Covid, trovato l'accordo tra sindacati e Asl2

È stato firmato accordo per pagare straordinario stabilita data di trattativa per incremento lavoro notturno e pronta disponibilità impegno della direzione ad avviare il percorso delle progressioni economiche (fasce).

Nell'incontro di ieri, 9 febbraio, la rsu aziendale insieme ai vertici dell'Asl2 hanno sottoscritto un accordo che permetterà il pagamento dello straordinario effettuato negli ultimi due mesi del 2021.

Dopo una lunga riunione quindi è stata trovata una quadra, considerando che i sindacati avevano puntato il dito contro l'azienda sanitaria savonese visto il mancato pagamento degli straordinaria arretrati, ma non solo, hanno risolto importanti questioni a favore di infermieri, tecnici di laboratorio e operatori socio sanitari.

"L'accordo si e’ reso necessario in quanto il finanziamento non era più sufficiente nel fondo particolare dedicato a questo istituto - dice la rsu sindacale - La direzione ci ha assicurato che farà il possibile per corrispondere quanto dovuto già nella prossima busta paga di febbraio".

"Nell’accordo abbiamo ottenuto delle verifiche per fare in modo che si possa intervenire nel corso di ogni anno ed evitare di correre ai ripari all’ultimo momento. Positivo il fatto che, con un'attenta analisi dei fondi economici, sarà possibile un recupero di finanziamenti in modo da non gravare eccessivamente sui futuri incentivi da riconoscere a tutto il personale" continuano.

"Collegato a questo accordo abbiamo firmato un protocollo che segna l’avvio, da noi chiesto da anni, della trattativa per un incremento dello straordinario notturno e della indennità di pronta disponibilità - specifica l'rsu - Trattativa che deve concludersi entro il mese di marzo con un riconoscimento economico retroattivo. Infine, non ultimo per importanza, inizieremo nelle prossime settimane il percorso per le progressioni economiche, cioè i cosiddetti passaggi di fascia. Sappiamo che i soldi non sono molti e vorremo trovare il modo di estendere il più possibile la platea dei lavoratori che potranno percepire questo aumento salariale che, lo ricordiamo ancora una volta, è rivolto a tutti i lavoratori di tutte le professioni e di tutte le qualifiche".

"La rappresentanza sindacale sarà incalzante con la direzione aziendale per ottenere che siano onorati gli impegni presi. Tutti i delegati della rsu sono a disposizione dei colleghi per le informazioni del caso" concludono dalla rsu della Asl2 Savona.