Andora, dal 14 marzo nuova raccolta differenziata: l'Amministrazione incontra gli amministratori di condominio

Partirà il 14 marzo il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di Andora. Per mettere a punto gli ultimi dettagli sulle procedure che dovranno essere attuate dai condomìni, si è svolta a Palazzo Comunale una riunione in cui il sindaco Mauro Demichelis, l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi e i tecnici delle ditte Proteo e Egea hanno incontrato tutti gli amministratori condominiali cittadini e avviato un percorso condiviso per verificare come le procedure di conferimento previste dalla normativa possano adattarsi a chi ha problemi di spazio o manifestato esigenze particolari.

“Abbiamo registrato un grande spirito di collaborazione e la volontà di sottoporre ai condomini le soluzioni più confacenti agli spazi a disposizione - ha spiegato il primo cittadino di Andora - L’obbiettivo concordato è di lavorare insieme per favorire l’organizzazione del miglior servizio, in linea con le normative. A questo fine, le ditte Proteo e Egea realizzeranno in questi giorni ulteriori sopralluoghi con gli amministratori delle palazzine che porteranno gli esiti all’attenzione delle assemblee condominiali. Il piano operativo di raccolta 'porta a porta' all'occorrenza mette a disposizione degli edifici con più di otto appartamenti, i cassonetti tradizionali da sistemare in aree comuni private interne o esterne. Gli abitanti, se ritengono, possono così conferire, in maniera differenziata, ma senza vincoli di orario o di giornata, con il solo impegno di portare fuori dalla proprietà privata il cassonetto nel giorno di ritiro settimanale, perché gli operatori della ditta che effettua la raccolta, per legge, non possono accedere in aree private. Ove non ci siano gli spazi o le condizioni tecniche, i condomini possono valutare l’ipotesi di fare la raccolta porta a porta con i mastelli, dopo avere verificato le conseguenze pratiche di tale scelta e comunicando la loro decisione all’amministratore che lo ufficializzerà alla ditta che effettua il servizio”.

Dal 14 marzo, dunque, si chiuderà la fase sperimentale che ha già fatto aumentare la percentuale di raccolta del rifiuto differenziato e ha messo a sistema il conferimento dei bagni marini e delle attività commerciali che per primi si sono confrontati con il nuovo servizio.

Da maggio a ottobre, l’Amministrazione Demichelis ha realizzato partecipate riunioni itineranti che hanno toccato tutte le zone di Andora e presentato, sia ai privati che alle attività economiche e professionali, le specifiche modalità di conferimento.

A regime, le 42 campane informatizzate poste nel centro cittadino saranno chiuse e potranno essere aperte solo con la tessera magnetica dagli aventi diritto. Eguale situazione per i cassonetti di prossimità, chiusi a chiave perché siano a esclusivo servizio dei nuclei sparsi dell’entroterra.

“La distribuzione dei kit è andata bene - ha spiegato l’assessore Maria Teresa Nasi - I non residenti che non avessero ancora schede, chiavi, mastelli e sacchetti non devono preoccuparsi: potranno ritirare le forniture presso l’Eco sportello di via Santa Lucia che continua il servizio di distribuzione, previo appuntamento al numero verde 800 54 63 54. Saranno inoltre allestite due isole speciali e controllate, che per convenzione chiamiamo 'del turista', per agevolare il conferimento di coloro che, soggetti al Porta a porta, turisti e residenti, dovessero partire prima del giorno di conferimento, onde evitare di dover lasciare la spazzatura a casa. Qui si accederà con una scheda magnetica: il numero di accessi consentiti sarà bilanciato a seconda delle necessità”.