Autostrada A6: riapre al traffico anche la seconda corsia nella tratta Niella Tanaro-Ceva nella direzione di traffico prevalente

Per ridurre i disagi all'utenza, in particolar modo nel fine settimana, a partire da oggi (11 febbraio, ndr) viene resa disponibile la seconda corsia nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Borio nord, tra gli svincoli di Niella Tanaro e Ceva sulla A6 Torino-Savona, attualmente interessato da lavori di adeguamento sismico (rinforzamento delle pile, dell’impalcato e dei giunti trasversali).

Nel dettaglio, dalle ore 12 di ogni lunedì alle ore 12 della domenica successiva saranno garantite due corsie di marcia in direzione Savona e, dalle ore 12 di ogni domenica alle ore 12 del lunedì successivo, saranno attive due corsie in direzione Torino.

La decisione è stata presa dalla concessionaria per agevolare la viabilità da e verso la riviera di Ponente, riducendo la possibilità di formazione di accodamenti.

Per assicurare all’utenza la massima potenzialità di deflusso dell’infrastruttura nella direzione di traffico prevalente, Autostrada dei Fiori ha utilizzato il “Barrier System”, un mezzo speciale di proprietà della concessionaria in grado di movimentare le barriere new-jersey in presenza di traffico ed in condizioni di sicurezza nel tempo massimo di un’ora, riducendo, nelle configurazioni finali, la possibilità di formazione di accodamenti in prossimità di cantieri.

La corrente stagione invernale, particolarmente mite, ha consentito di anticipare la ripresa di tale servizio di movimentazione. Il cantiere per l’adeguamento sismico del viadotto Borio, del valore di circa 4 milioni di euro, verrà rimosso entro giugno 2022. L’intervento rientra nel piano pluriennale di Autostrada dei Fiori finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture gestite in concessione.