Borghetto S. Spirito, approvato il progetto di riqualificazione del tratto centrale del lungomare

E’ stato approvato dalla Giunta comunale di Borghetto Santo Spirito il progetto esecutivo di riqualificazione del tratto di lungomare centrale del paese.

"Sono molto soddisfatto - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - da anni il tratto centrale del nostro lungomare, il primo biglietto da visita di tutti i turisti che accedono al litorale da Piazza Libertà, attendeva di essere riqualificato. Il progetto prevede di armonizzare e unire la parte sinistra del lungomare che è piastrellata con la parte destra dove vi è la pista ciclopedonale che porta a Ceriale tramite la visitatissima passerella. E’ anche prevista la realizzazione di due 'tribune' poste sotto i 4 maestosi pini marittimi che diventeranno un luogo di aggregazione strategico, serale per i più giovani e diurno, grazie all’ombra offerta dai pini, per i meno giovani".

"L’idea delle tribune era nata qualche anno fa dal confronto con una professionista borghettina, l’Architetto Sara Casciano, che ci aveva offerto diversi e interessanti spunti di riflessione. Sistemato questo tratto, rimarrà ancora da mettere mano alla zona del lungomare di levante dopo il ponte sul Varatella. A tal proposito stiamo lavorando per predisporre una progettazione di massima in modo da essere pronti ad intercettare eventuali fondi del PNRR" conclude il primo cittadino.

Il costo dell’intervento approvato dalla Giunta è di € 185.000 finanziati da oneri di urbanizzazione e prevede la sistemazione dei sottoservizi, il rifacimento del fondo stradale in parte proseguendo la parte piastrellata in pietra e in parte con la realizzazione di un particolare tipo di asfaltatura pigmentata. Le tribune verranno realizzate in legno e acciaio.

Per l’inizio dei lavori, che verranno realizzati prima della stagione estiva, si attende la conclusione della Conferenza dei Servizi.