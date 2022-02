Meteo weekend e inizio settimana, arrivano le precipitazioni ma sarà solo una parentesi

Finalmente aria instabile riuscirà a scalfire il muro dell’alta pressione con i primi annuvolamenti di ieri e quelli un po' più consistenti di oggi che porteranno oltre alle nubi, precipitazioni sparse sul ponente ligure e forse basso cuneese. Le stesse potrebbero essere nevose sulla pianura cuneese sabato mattina.

Migliora temporaneamente domenica con termometro finalmente più invernale e precipitazioni più consistenti che parrebbero essere previste lunedì, anche se la tendenza a lungo termine parla di parentesi di maltempo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 11 a domenica 13 febbraio 2022

Nubi in aumento con precipitazioni sparse su savonese, basso Piemonte. Domani ancora precipitazioni nevose su cuneese, pioggia altrove, migliora nel pomeriggio. Nebbie domenica su torinese, albese, annuvolamenti irregolari su cuneese, più sole al mare. Termometro con minime entro i canoni stagionali, previste gelate diffuse in pianura. Massime in calo. Minime in pianura intorno -3 - 1°C e massime 6- 10°C. Al mare minime intorno 4- 8°C e massime 8-11°C. In pianura moderati da Ovest , al mare forti da Est

Da lunedì 14 febbraio 2022

Cielo coperto con precipitazioni nevose su pianure piemontesi ad iniziare dai settori meridionali, zero termico 400 m.

