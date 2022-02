Tpl e l'affidamento in house, i sindacati: "No alle esternalizzazioni, la Provincia è latitante"

Gestione del servizio pubblico in house, no alle esternalizzazioni, problemi di organico e sicurezza dei mezzi oltre al futuro della mobilità.

Questi i temi trattati nella prima commissione consiliare di questo pomeriggio in comune a Savona dove sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Cub dopo la riunione di martedì scorso tra gli stessi, il sindaco Marco Russo e l'assessore Francesco Rossello.

Una problematica quella legata a Tpl che va avanti da anni e che proprio nel luglio scorso aveva visto i sindacalisti confrontarsi a Palazzo Sisto per fare il punto mettendo sul tavolo tutte le criticità con il nuovo statuto che era stato approvato anche se non avevano partecipato al voto la Provincia e i comuni di Calizzano e Albisola Superiore.

GLI INTERVENTI DEI SINDACATI

"Il nostro obiettivo è di gestire una vertenza con lo scopo di trovare soluzioni sia con l'azienda che con gli enti proprietari. Abbiamo avviato le procedure di raffreddamento su problemi dell'organizzazione del lavoro, in particolare sugli organici, dei meccanici delle officine, dei conducenti di linea e degli operatori che puliscono gli autobus - dice Giovanni Sirombra, rsu Cub - Chiediamo assunzioni ma l'azienda ultimamente ci ha formalizzato l'intenzione di esternalizzare tutte le lavorazioni delle linee di trasporto ed è inaccettabile, ed è una pregiudiziale al prosieguo della trattativa. Ci dovrà essere un cambiamento così facendo l'unica cosa che faremo è continuare nella lotta, ci impegniamo per aprire un tavolo di confronto e aprire una trattativa. Non intendiamo accettare che venga esternalizzato nessun reparto aziendale. A lungo termine molte perplessità ci sono".

"Bisogna avere il coraggio di fare dei cambiamenti, l'elettrico lo vedo in maniera positiva, la responsabilità della parte politica sarà quella di trovare le persone con le giuste competenze. Ci sono difficoltà in questa azienda e il comune di Savona, la Provincia e gli altri comuni devono fare in fretta - continua Davide Baccino, Fit Cisl - Bisogna dare una svolta al trasporto pubblico agevolando la Tpl e tra corsie preferenziali, telecamere, mezzi elettrici così si darà una svolta, il frenare ci manderà incontro ad un lento declino".

"Siamo fortemente preoccupati per l'organico, la situazione dei mezzi, la manutenzione e per la situazione economica, c'è stato comunicato che i prossimi bilanci saranno catastrofici, a causa della pandemia potremo chiudere il bilancio prossimo per un 1 milione e mezzo, 2 milioni di passivo per mancati introiti da bigliettazione e per gli abbonamenti - puntualizza Massimo Nari, Filt Cgil - Chiediamo che questa amministrazione faccia da caposquadra per tutto il territorio, ad oggi la Provincia, come da tempo è latitante, una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i lavoratori di Tpl".

Domenico Maida, rsu Faisa: "Ci sono enti inadempienti, sono anni che la Provincia lo è, perché non vendono le loro quote? Ricade tutto sul servizio e sui i lavoratori".

"Credo sia il caso di rivendicare quanto sia fondamentale entrare in house con l'azienda, sia per i lavoratori che per i cittadini mantenere l'azienda pubblica è fondamentale. Il sindaco ci ha dato risposte ben precise ma è emerso che ci sono degli enti in gioco che sono latitanti e ciò rallenta il processo. Prima si raggiunge l'obiettivo e meglio è per tutti" conclude Marco Bocca, rsu Uiltrasporti.

LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

"I temi del trasporto pubblico devono essere prioritari nel dibattito cittadino, abbiamo più volte affrontato l'argomento, ne va anche della vivibilità stessa della città, in questo quadro punto fondamentale è affrontare il percorso della gestione in house dell'azienda, è un'opportunità importante, ed è innegabile che si sia visto un blocco nell'ultimo anno - specifica Marco Ravera, consigliere comunale di Sinistra per Savona - Bisogna ascoltare i lavoratori e i sindacati andando a risolvere i problemi. Un altro punto che riguarda il ruolo e la prospettiva del comune è quello della mobilità, dobbiamo far sì che il mezzo pubblico sia competitivo con il mezzo privato".

"E' importante avere un po' di chiarezza da parte della politica, si dice che non vuole esternalizzare e poi nei documenti ufficiali dell'azienda si inizia ad accennare su questa storia. E' un aspetto che va chiarito sennò continuano a prendere in giro i dipendenti e i cittadini - ha dichiarato Manuel Meles, M5S - Sull'introduzione della Ztl a pagamento bisogna fare un ragionamento complessivo, non basta dire ad esempio chiudiamo via Paleocapa e piazza Mameli mettendo un ingresso a pagamento per chi vuole passare per far sì che sia sostenibile il trasporto pubblico e le persone si spostino sui mezzi. Si può ragionare sugli scuolabus e per l'elettrificazioni della linea concordo sulle preoccupazioni di mettere degli autobus elettrificati in una tratta nel quale si sta nel traffico per ore e ore".

"Il venir meno della contribuzione della Provincia è un problema, si deve anche non dimenticare che nella complessa gestione del trasporto pubblico locale non si è messo mano nelle tasche dei cittadini attraverso gli enti - spiega Fabio Orsi, Toti per Savona - Nel momento in cui viene chiesto a questo comune di farsi parte attiva nel cercare di far adempiere agli altri soci i propri obblighi ma anche nello strutturare politiche di mobilità che agevolino il trasporto pubblico, credo sia l'interesse di tutti è che questo avvenga tenendo conto che le vertenze vengano tenute sotto controllo".

LA CHIUSURA DEL SINDACO RUSSO:

"Non c'è dubbio che questa sia la partita più importante, calda e urgente dal punto di vista istituzionale e politico. L'indicazione che questa amministrazione vuole perseguire è quella di spingere per completare la procedura di affidamento in house. Bisogna ora andare oltre e firmare quindi i patti parasociali e nel rispetto della dialettica tra i sindacati e l'azienda tuttavia è interesse di questa amministrazione che non ci siano tensioni e che vengano compiute scelte di difesa e sviluppo della società stessa e che si ricompongano le posizioni, ci auguriamo quindi che le procedure di raffreddamento rientrino. Dobbiamo andare poi verso l'innovazione ma si deve accompagnare anche alle dinamiche sociali".

Martedì prossimo nel frattempo le organizzazioni sindacali avranno un incontro sulle procedure di raffreddamento in Prefettura.