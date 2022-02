Danneggiamenti e furti ad Albenga e Ceriale, individuati dai carabinieri i responsabili (FOTO)

I carabinieri della stazione di Albenga, Ceriale e del nucleo radiomobile della compagnia, in collaborazione con la polizia locale, a conclusione dell'attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Savona quattro extracomunitari di 30, 33, 36 e 38 anni, pregiudicati, in Italia senza fissa dimora, di cui tre responsabili dei danneggiamenti a quattro auto in sosta in Piazza Berlinguer ad Albenga (avvenuti nella notte del 27 gennaio) e uno per i furti a Ceriale in danno di un supermercato, di un bar e di un negozio di casalinghi orientali, avvenuti nella notte del 9 febbraio.

Uno dei tre extracomunitari, responsabile dei danneggiamenti ad Albenga, è stato anche deferito per aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.