Una giovane stella del ballo savonese ancora su Rai 1: Aurora Scarsi torna al "Cantante mascherato"

Ci sarà un po' di ritmo savonese ad animare la prima serata odierna di Rai 1 dove Milly Carlucci tornerà col suo "Cantante mascherato", il programma dove una giuria dovrà disvelare quale volto noto dello spettacolo si nasconde a cantare all'interno di un costume.

Per il secondo anno consecutivo sul palco della prima rete tornerà, insieme alla compagnia “Experience Dance Company” del maestro e coreografo Matteo Addino, la giovanissima ballerina e promessa della danza Aurora Scarsi.

Non si tratta per lei però, come detto, della prima apparizione televisiva. Il primo successo sul piccolo schermo per lei è arrivato nel 2017 insieme al padre Daniele, insegnante di ballo, a “Italia’s Got Talent”, partecipando poi, sempre su Rai 1, ai “Soliti ignoti – Il Ritorno”.