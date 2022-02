Albissola Marina, frasi e dediche d'amore per San Valentino: l'appuntamento in Pozzo Garitta

Era la festa degli innamorati del 2018 quando, ad Albissola Marina, venne posizionata una installazione di ceramica in Pozzo Garitta, eseguita dai ceramisti Gloria e Serena Salino, Adamo Monteleone e Luca Damonte e fortemente voluta dalla amministrazione comunale.

L’ombrello di ceramica rosso che portava con sé il messaggio “L’amore ci protegge” è diventato da allora uno degli angoli più fotografati e più condivisi di Albissola Marina, un luogo dove abbracci, baci e sorrisi si sono concretizzati in questi anni sotto la benevola protezione dell’ombrello dell’amore.

Oggi, dopo questi anni duri in cui la protezione e l’amore e lo stringersi hanno preso un significato ancora più profondo, Albissola Marina pensa a ultimare il proprio suggestivo angolo dell’amore con una panchina abbinata, che andrà a sostituire quella provvisoria attualmente presente.

La panchina sarà posizionata e inaugurata in primavera ma, per la sua progettazione, c’è bisogno del contributo amoroso di coloro che vorranno vedere immortalata in ceramica una propria frase d’amore.

Per questo motivo, il giorno di San Valentino, in Pozzo Garitta, dalle 15.30 in poi, si raccoglieranno frasi e dediche d’amore che verranno poi selezionate per essere inserite sulla nuova panchina. L’amore non ha età e non ha confini, venite a raccontare la vostra storia. Le frasi d’amore verranno anche raccolte attraverso i social sulla pagina FB LOVEALBISSOLA e alla mail: lovealbissola@libero.it. Info e dettagli alla pagina facebook @lovealbissola.