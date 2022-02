Cairo 2022, Paolo Lambertini si ricandiderà a sindaco

La notizia era nota da tempo: il sindaco uscente Paolo Lambertini si ricandiderà alle prossime elezioni comunali di Cairo Montenotte.

"La squadra sarà pressoché confermata - spiega Lambertini - Ci sarà qualche ritocco dettato dal fatto che alcuni componenti hanno dovuto lasciare la nostra città per motivi professionali. Il gruppo ha lavorato bene in questi cinque anni. Partendo innanzitutto dal modo di rapportarsi con la cittadinanza. Ma non solo. Abbiamo risolto alcune situazioni che si perdevano nel tempo e aperto numerosi cantieri, cosa che non si vedeva da anni".

Uno dei principali argomenti della campagna elettorale sarà senza dubbio l'ospedale, una tematica che si preannuncia infuocata: "Stiamo lavorando per ottenere un risultato. La Regione ha predisposto un investimento per il rilancio della struttura. E' chiaro ed evidente che su alcuni aspetti bisognerà fare ulteriori valutazioni e richieste. Mi riferisco in particolare alla questione emergenze. Siamo fiduciosi nella possibilità di traguardare gli obiettivi" aggiunge.

Per quanto riguarda le operazioni messe in campo, Lambertini fa il punto della situazione: "Il mandato amministrativo non finisce con la decisione di ricandidarsi. Stiamo portando avanti i progetti prefissati e organizzando allo stesso tempo gli interventi futuri".