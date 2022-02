Covid, da oggi via all'obbligo di mascherine all'aperto e riaprono le discoteche

Un passo avanti verso il ritorno alla normalità lo si compie oggi, 11 febbraio. Il governo non ha infatti rinnovato l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare le mascherine le mascherine all'aperto. Come annunciato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa , il ministero ha firmato un provvedimento che elimina l'obbligo in tutte le regioni, senza distinzione di colori. Ovviamente, come è sempre stato, sarà comunque obbligatorio portare la mascherina con sé e indossarla in caso di assembramenti.



Resterà l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, e in particolare la Ffp2 per prendere i mezzi, per assistere ai concerti - in questo caso anche all'aperto - in teatri, cinema, concerti e a tutte le competizioni sportive, all'aperto e al chiuso.



Un'altra importante novità riguarda la riapertura delle discoteche, come ormai noto uno dei settori più colpiti dalla pandemia, che secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria ha causato la perdita di 30mila posti di lavoro in 24 mesi. Da oggi potranno riaprire con un limite di capienza del 75% all'aperto e il 50% al chiuso. Ovviamente sarà obbligatorio indossare la mascherina quando si balla e esibire il super green pass.