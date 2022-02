Difesa comparto balneare, Vaccarezza (Lista Toti Liguria): "Dalla Lega solo parole"

“Non prendiamo lezioni sulla difesa del comparto balneare da nessuno, specie da chi, pur avendo opportunità e strumenti, finora ha prodotto solo parole”. Lo sostiene Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti Liguria, intervenendo dopo gli attacchi della Lega sul tema.



“Mi aspetto che tutti i ministri, non solo quelli della Lega – prosegue Vaccarezza – portino in Consiglio dei Ministri un provvedimento che salvi i balneari. Ma finché non hanno un provvedimento, tacciano. Fino ad oggi l’unico ente che si è mosso in questo senso è la Regione Liguria. E con la Lega al governo una nostra legge sulla tipicità del settore è stata impugnata e quell’impugnazione non è ancora stata ritirata. Le maschere ora devono cadere: chi ha gli strumenti agisca".

"Ci sono partiti che hanno ministri: presentino una soluzione e la sosterremo ovunque" conclude Vaccarezza.